В Крыму закрыли для туристов Серебряную беседку на Ай-Петри

Серебряная беседка. Фото: гид-фотограф Никита Крымский

Крымские горы как магнит привлекают к себе и гостей, и жителей полуострова. Есть там природные красоты, есть и рукотворные. Серебряная беседка - одна из таких достопримечательностей, которую воздвигли люди, но этой весной там нельзя будет побывать.

- Внимание! В связи с проведением восстановительных работ проход на эколого-просветительский объект Серебряная беседка временно закрыт, - сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Ротонда нуждается в ремонте. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Действительно, судя по фотографиям ротонда нуждается если не в капитальном, то в довольно серьезном ремонте.

Остается только напомнить, что Серебряная беседка расположена на пятнадцатом километре дороги Ялта - Ай-Петри, между селами Охотничье и Высокогорное. До ротонды проще всего доехать из Ялты по Бахчисарайскому шоссе, держа курс на вершину Ай-Петри.

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