Какие места выбирают туристы в Крыму для отдыха летом 2023

Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Туристический поток в Крым этим летом несколько снижен, но часть россиян все равно не мыслит своего отпуска без красот полуострова.

- Своего туриста Крым найдет всегда, - уверены эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру, которые изучив данные, «нарисовали портрет» крымского туриста летом 2023.

Специалисты заявили, что в основном на полуострове отдыхают семьи (36% летних бронирований) и пары (33%). На долю компаний и одиночек приходится по 9% всех броней гостиниц и отелей. Пальма первенства по востребованности досталась Ялте, на долю города счастья приходится почти четверть всех летних заявок на жилье. «Серебро» у Феодосии, а «бронза» у Алушты.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в Крыму летом 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Ялта, 4378

Феодосия, 3321

Алушта, 3952

Евпатория, 3523

Судак, 3329

Севастополь, 3000

Алупка, 3792

Оленевка, 3382

Саки, 2383

Морское, 3403.

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