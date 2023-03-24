Какие места выбирают туристы в Крыму для отдыха летом 2023

Ялта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Туристический поток в Крым этим летом несколько снижен, но часть россиян все равно не мыслит своего отпуска без красот полуострова.
- Своего туриста Крым найдет всегда, - уверены эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру, которые изучив данные, «нарисовали портрет» крымского туриста летом 2023.
Специалисты заявили, что в основном на полуострове отдыхают семьи (36% летних бронирований) и пары (33%). На долю компаний и одиночек приходится по 9% всех броней гостиниц и отелей. Пальма первенства по востребованности досталась Ялте, на долю города счастья приходится почти четверть всех летних заявок на жилье. «Серебро» у Феодосии, а «бронза» у Алушты.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в Крыму летом 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Ялта, 4378
Феодосия, 3321
Алушта, 3952
Евпатория, 3523
Судак, 3329
Севастополь, 3000
Алупка, 3792
Оленевка, 3382
Саки, 2383
Морское, 3403.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50