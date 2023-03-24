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НовостиПроисшествия24 марта 2023 6:11

Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе профилактической работой военных

В городе все спокойно, подчеркнул Михаил Развожаев
Дмитрий Коренев
Военные проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО)

Военные проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО)

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Громкие звуки в центре Севастополя объясняются профилактической работой военных в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев утром 24 марта.

– Громкие звуки в центре города – это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО, – написал он в своем телеграм-канале.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

Напомним, рано утром 22 марта Черноморский флот успешно отразил атаку трех надводных беспилотников на севастопольскую бухту. От взрывов уничтоженных дронов в нескольких зданиях повыбивало стекла, люди и военные корабли не пострадали.

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