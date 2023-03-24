МЧС: Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Движение паромов осуществляется в штатном режиме Фото: Дмитрий СТЕШИН

Паромное сообщение в Керченском проливе возобновлено, переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– По состоянию на 05:00 24 марта движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Работу переправы приостановили поздно вечером 23 марта из-за тумана. По информации Минтранса РФ, утром 24 марта по проливу действует штормовое предупреждение из-за дымки.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал идею запустить движение небольших и пустых грузовых машин по Крымскому мосту. Запускать на мост тяжелые грузовики пока не планируется.

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