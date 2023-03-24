В Керченском проливе действует штормовое предупреждение 24 марта

По информации ГУ МЧС по РК, в настоящее время движение паромов осуществляется в штатном режиме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

24 марта в Керченском проливе действует штормовое предупреждение в связи с дымкой. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– В первой половине дня действует штормовое предупреждение в связи с дымкой, видимость 1000-2000 м, – говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью переправа не работала из-за тумана. Рано утром работа переправы была возобновлена, в настоящее время движение паромов осуществляется в штатном режиме.

По данным Минтранса, с ночи на 9 октября по 24 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 110 773 пассажира, 88 113 единиц автотранспорта и 10 920 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 810 рейсов.

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