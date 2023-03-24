В Крыму за сутки выявили 79 новых случаев заболевания COVID-19

В ковид-стационары Республики Крым госпитализировали 17 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 17 человек. Об этом утром 24 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 78 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрирован 213 920 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 206 271 человек выздоровел, 5 426 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы три человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находятся 57 пациентов, из них 581 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны семь человек.

С начала пандемии коронавирусом заболели 100 426 севастопольцев, выздоровели 97 560.

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