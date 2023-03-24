В Крыму за сутки выявили 79 новых случаев заболевания COVID-19

В ковид-стационары Республики Крым госпитализировали 17 человек
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Республике Крым за минувшие сутки выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 17 человек. Об этом утром 24 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Летальных случаев нет. Выздоровели 78 человек.
С начала пандемии в республике зарегистрирован 213 920 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 206 271 человек выздоровел, 5 426 скончались.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе за минувшие сутки выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы три человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.
– Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сводке.
Сейчас в ковид-стационарах города находятся 57 пациентов, из них 581 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны семь человек.
С начала пандемии коронавирусом заболели 100 426 севастопольцев, выздоровели 97 560.
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