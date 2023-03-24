Вода по Северо-Крымскому каналу дошла до полуострова

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Вода из реки Днепр пришла в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

По его словам, вода уже дошла до перегораживающего сооружения, которое расположено в Красноперекопске.

– Сейчас идет накопление воды, – цитирует главу парламента агентство РИА Новости.

Константинов отметил, что воду будут использовать для сельского хозяйства. Речь, в частности, идет о выращивании риса. Председатель Госсовета подчеркнул, что использование днепровской воды позволит в разы увеличить площадь орошаемых земель. Кроме того, водохранилища получат из канала до 100 миллионов кубометров воды.

Напомним, эксперты оценили состояние воды в Северо-Крымском канале. По мнению специалистов, показатели находятся в пределах нормы. Эксперты сообщили, что воду можно использовать для сельскохозяйственных угодий и питьевых нужд.