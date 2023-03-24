В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоит 91 автомобиль

Минувшей ночью переправа приостанавливала работу из-за тумана Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

91 автомобиль ожидает очереди на паромную переправу в Крым через Керченский пролив, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

– С утра 24 марта на парковке в поселке Ильич находится 91 автомобиль. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы, – говорится в сообщении.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к переправе. На сегодняшний день переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

Напомним, сегодня в первой половине дня по проливу действует штормовое предупреждение. Минувшей ночью переправа приостанавливала работу из-за тумана. В настоящее время движение паромов осуществляется в штатном режиме.

По данным Минтранса, с ночи на 9 октября по 24 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 110 773 пассажира, 88 113 единиц автотранспорта и 10 920 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 810 рейсов.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50