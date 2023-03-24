В Гагаринском парке Симферополя обнаружили раненого лебедя

Раненую птицу увидели местные жители. Фото:"Черный список Крым|Симферополь|Севастополь"/VK

Утро 24 марта началось с ужасной новости. В Гагаринском парке Симферополя местные жители обнаружили раненого лебедя. Информация быстро распространилась по социальным сетям.

- Лебедю срочно нужна помощь, - пишут симферопольцы.

Крымчане предположили, что лебедя могла покусать собака. Или же несчастная птица напоролась на что-то острое.

«Комсомолка» связалась по этому поводу с пресс-службой администрации Симферополя. Власти крымской столицы в курсе ситуации с лебедем, а мэр города Михаил Афанасьев поставил ее на личный контроль.

- Ситуация на личном контроле Михаила Сергеевича Афанасьева. О том, что на самом деле произошло, будет известно в ближайшее время, - рассказали в пресс-службе администрации Симферополя.