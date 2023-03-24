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НовостиОбщество24 марта 2023 9:02

Крымский туристический бизнес получит 2 миллиарда рублей

Деньги выделят из федерального бюджета
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году туристический бизнес Крыма получит 2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выплата денег турбизнесу – идея крымских властей и федерального Минэкономразвития.

– Спасибо Владимиру Владимировичу Путину, он поддержал наше совместное предложение, –цитирует Аксенова ТАСС.

Глава Крыма отметил, что деньги будут выплачиваться с мая по август. Их получат около 30 тысяч человек. Компаниям окажут эту поддержку в случае сохранения рабочих мест. Таким образом, работники будут получать минимальный размер оплаты труда, даже если не будет туристов. В настоящее время МРОТ составляет 16 242 рубля. С 1 января 2024 года эту сумму планируют повысить на 3 тысячи рублей.