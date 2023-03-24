На вторую очередь благоустройства Сакского курортного парка выделили 121 млн рублей

Фото: rk.gov.ru

На вторую очередь благоустройства Сакского курортного парка выделили 121,5 млн рублей. Это следует из распоряжения главы Республики Крым об определении подрядчика.

– Определить ООО «ТатМонолитСервис» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство Сакского курортного парка (капитальный ремонт). Вторая очередь», – говорится в тексте документа.

Предельный срок, на который заключается контракт – 31 октября 2023 года.

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