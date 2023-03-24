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НовостиОбщество24 марта 2023 9:07

«С птицей все хорошо»: мэр Симферополя рассказал о состоянии раненого лебедя

Раненому лебедю в Гагаринском парке Симферополя оказали помощь
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
За птицей наблюдают ветеринары. Фото: Михаил Афанасьев\Telegram

За птицей наблюдают ветеринары. Фото: Михаил Афанасьев\Telegram

Утром 24 марта социальные сети крымской столицы облетели сообщения о раненом лебеде, находящимся в Гагаринском парке. Ситуацию поставил на личный контроль глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

Как мэр сообщил в своем Tg-канале, на данный момент с птицей все хорошо.

- Сотрудники МБУК «Парки столицы» оказали необходимую помощь. За состоянием лебедя продолжат наблюдать ветеринарные врачи, - подчеркнул Михаил Афанасьев

Сейчас лебедь снова находится на озере. Фото: Михаил Афанасьев\Telegram

Сейчас лебедь снова находится на озере. Фото: Михаил Афанасьев\Telegram

По словам главы администрации Симферополя, лебедя вернули на озеро, так как процесс реабилитации лучше всего для птицы пройдет в естественной среде.