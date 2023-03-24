Сергей Аксенов дал старт бизнес-форуму «Деловой Крым. Формула роста»

Фото: Минэкономразвития РК

Сегодня, 24 марта, в Алуште открылся ежегодный бизнес-форум «Деловой Крым. Формула роста». В этом году на форум приехали представители новых регионов РФ.

На открытии с приветственным словом выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Спасибо огромное нашим коллегам – нашим братским регионам, новым регионам Российской Федерации. Сейчас они проходят такой же путь, как проходили мы – Республика Крым и город Севастополь. Друзья, хочется сказать вам: гордимся вашим мужеством, вашей позицией, твердостью и несгибаемостью. Понимаем, что сейчас вам непросто, – цитирует главу республики Крымское информационное агентство.

В ходе форума Аксенов сообщил, что в 2023 году туристический бизнес Крыма получит 2 миллиарда рублей из федерального бюджета. По его словам выплата денег турбизнесу – идея крымских властей и федерального Минэкономразвития

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