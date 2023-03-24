В Судаке откроют отремонтированную школу и два детсада

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Судаке после капитального ремонта откроют школу, а также два новых детских сада. Об этом сообщил глава администрации Константин Подсевалов.

Градоначальник отметил, что школа находится в Дачном. Пока детям из этого села приходится ездить на учебу в Судак. Сейчас в школе ведется капремонт. Там уже готова новая кровля, и ведутся работы на фасаде, а также внутри. Планируется, что объект сдадут 25 июля.

– Мы сделаем все возможное, чтобы школьники Дачного 1 сентября пошли в родную школу, – заверил Подсевалов.

В ближайшее время в селе Долинное откроют детский сад, рассчитанный на 260 мест. Еще одно дошкольное учреждение строят в квартале Яны-Маале. Планируется, что все работы завершатся в декабре, а в 2024 году детский сад начнет работать. Туда смогут ходить 140 воспитанников.