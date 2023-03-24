Аграриям из новых российских регионов предоставят торговые места в Крыму

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Сельхозтоваропроизводителям из новых российских регионов предоставят торговые места в Крыму, заявил глава республики Сергей Аксенов.

– Будем кооперацию развивать, в том числе в предоставлении торговых мест. Здесь, на территории Республики Крым, помощь будет оказана всем жителям освобожденных регионов, – цитирует Аксенова Крымская газета.

Напомним, сегодня в Алуште открылся ежегодный бизнес-форум «Деловой Крым. Формула роста». В этом году на форум приехали представители новых регионов РФ.

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