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НовостиПроисшествия24 марта 2023 12:35

Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями

Женщину могут посадить на два года
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Белогорском районе 31-летнюю жительницу Евпатории обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел 7 июля. Женщина ехала за рулем Skoda по федеральной трассе «Таврида». Крымчанка решила перестроиться, но не справилась с управлением. Из-за этого иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. Она получила множественные травмы и попала в больницу. Уголовное дело в отношении водителя направили в суд. Согласно законодательству, женщине грозит до двух лет лишения свободы.