В Керчи реконструируют театр имени Пушкина

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Керчи продолжается реконструкция театра имени Пушкина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

Градоначальник отметил, что в настоящее время на объекте трудятся 30 человек. Они заняты работами на фасадной части здания со стороны улицы Театральной.

– Большой объем работ выполняется по обвязке арматуры пространства под сценой и подготовке к бетонированию, – отметил Брусаков.

На кровле завершается монтаж вентиляционных шахт. Далее там установят вытяжные механизмы. Благодаря этому будет осуществляться рециркуляция воздуха в помещении.

– Строительно-монтажные работы ведутся согласно графику, – заключил глава города-героя.