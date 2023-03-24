Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 13:17

В Керчи реконструируют театр имени Пушкина

На объекте трудятся 30 человек
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Керчи

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Керчи продолжается реконструкция театра имени Пушкина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

Градоначальник отметил, что в настоящее время на объекте трудятся 30 человек. Они заняты работами на фасадной части здания со стороны улицы Театральной.

– Большой объем работ выполняется по обвязке арматуры пространства под сценой и подготовке к бетонированию, – отметил Брусаков.

На кровле завершается монтаж вентиляционных шахт. Далее там установят вытяжные механизмы. Благодаря этому будет осуществляться рециркуляция воздуха в помещении.

– Строительно-монтажные работы ведутся согласно графику, – заключил глава города-героя.