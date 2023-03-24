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НовостиПроисшествия24 марта 2023 13:41

Крымчанина оштрафовали на 45 тысяч рублей за комментарий, дискредитирующий ВС РФ

Комментарий он оставил в одном из телеграм-каналов
Дмитрий Коренев
Житель Кировского района Крыма оштрафован на 45 тысяч рублей за комментарий, направленный на дискредитацию ВС РФ

Житель Кировского района Крыма оштрафован на 45 тысяч рублей за комментарий, направленный на дискредитацию ВС РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кировского района Крыма оштрафован на 45 тысяч рублей за комментарий, направленный на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

18 марта 2023 года, в День воссоединения Крыма с Россией, мужчина разместил в одном из telegram-каналов видео автомотопробега и подписал его фразой, дискредитирующей российскую армию.

– [Комментарием мужчина] выразил свое несогласие с действиями Вооруженных Сил Российской Федерации по проведению специальной военной операции на территории Украины и считает данные действия равносильными войне, то есть осуществил публичные действия, выразив публичный отзыв против РФ, – приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы суда.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ…) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее КП-Крым писала, что жительницу Бахчисарайского района привлекли к ответственности за исполнение украинского гимна. Суд посчитал, что эта выходка была направлена на дискредитацию ВС РФ, и назначил девушке штраф в размере 50 тысяч рублей.

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