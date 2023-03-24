Крымчанина оштрафовали на 45 тысяч рублей за комментарий, дискредитирующий ВС РФ

Житель Кировского района Крыма оштрафован на 45 тысяч рублей за комментарий, направленный на дискредитацию ВС РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кировского района Крыма оштрафован на 45 тысяч рублей за комментарий, направленный на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

18 марта 2023 года, в День воссоединения Крыма с Россией, мужчина разместил в одном из telegram-каналов видео автомотопробега и подписал его фразой, дискредитирующей российскую армию.

– [Комментарием мужчина] выразил свое несогласие с действиями Вооруженных Сил Российской Федерации по проведению специальной военной операции на территории Украины и считает данные действия равносильными войне, то есть осуществил публичные действия, выразив публичный отзыв против РФ, – приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы суда.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ…) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее КП-Крым писала, что жительницу Бахчисарайского района привлекли к ответственности за исполнение украинского гимна. Суд посчитал, что эта выходка была направлена на дискредитацию ВС РФ, и назначил девушке штраф в размере 50 тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50