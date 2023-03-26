Более десятка улиц Симферополя остались без воды почти на сутки

Отключение воды связано с аварией на сетях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя с вечера 25 марта осталась без воды. Речь идет о 13 улицах и прилегающих к ним переулках, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Отмечается, что под отключение попали улицы Киевская (частично), Тургенева, Фрунзе, Мокроусова, Шмидта, Ленинградская, Аксакова, Битакская, Блюхера, Коцюбинского, Крупской, Стахановцев, переулок Клинический.

Это связано с аварией на сетях холодного водоснабжения. Воды не будет до 17:00 26 марта.

Подвоз воды будет осуществляться с 9:00 до 11:00 на улице Тургенева, 20. С 12:00 до 14:00 на Тургенева, 17. С 9:00 до 11:00 на улице Битакская, 17, а также с 12:00 до 14:00 на пересечении улиц Битакская и Крупской.

- Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 832-91-91, - отметили в пресс-службе предприятия.