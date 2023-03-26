Глава парламента Крыма Константинов заявил, что Одесса должна перейти под контроль России

России придется находиться в состоянии боеготовности даже после подписания каких-либо документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одним из условий завершения специальной военной операции должен быть переход города Одесса под контроль России. Такое мнение высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

- Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное - находиться под контролем, - отметил парламентарий в беседе с РИА «Новости».

По словам Владимира Константинова, Украина должна лишиться своих агрессивных возможностей. А без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства мира не достичь.

Как отметил парламентарий, в состоянии боеготовности России необходимо будет оставаться даже после подписания каких-либо документов, именно поэтому придется полностью уничтожить нацистскую идеологию.