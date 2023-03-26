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НовостиОбщество26 марта 2023 8:49

В Крыму наблюдается высокий спрос на отдых

Турбизнес начал адаптироваться к актуальным условиям
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Отдыхающие - как сами крымчане, так и жители других регионов России

Отдыхающие - как сами крымчане, так и жители других регионов России

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму последнее время начал наблюдаться высокий спрос на отдых. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК со ссылкой на главу ведомства Вадима Волченко.

Как подчеркнул министр курортов и туризма Крыма, отдых в республике пользуется спросом как за счет местных жителей, так и туристов из Южного Федерального и других округов России.

- Главный вопрос сейчас также увеличить глубину бронирования, чтобы можно было бронировать до 90 дней, а в идеале и до 200 суток, - отметил Вадим Волченко.

Туристический бизнес на полуострове научился адаптироваться к актуальным реалиям и создавать конкурентные предложения, добавили в Минкурортов.