В Крыму наблюдается высокий спрос на отдых

Отдыхающие - как сами крымчане, так и жители других регионов России Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму последнее время начал наблюдаться высокий спрос на отдых. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК со ссылкой на главу ведомства Вадима Волченко.

Как подчеркнул министр курортов и туризма Крыма, отдых в республике пользуется спросом как за счет местных жителей, так и туристов из Южного Федерального и других округов России.

- Главный вопрос сейчас также увеличить глубину бронирования, чтобы можно было бронировать до 90 дней, а в идеале и до 200 суток, - отметил Вадим Волченко.

Туристический бизнес на полуострове научился адаптироваться к актуальным реалиям и создавать конкурентные предложения, добавили в Минкурортов.