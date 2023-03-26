В Крыму коронавирусом за сутки заболели 89 человек

Летальных исходов от коронавируса за минувшие сутки не зафиксировано

В Крыму за минувшие сутки выявлено 89 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано 13 человек. Об этом утром 26 марта сообщила пресс-служба Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 тыс. 386 человек, - говорится в сообщении.

Победить заболевание удалось 52 крымчанам. А всего от COVID-19 излечились 206 тыс. 364 жителя республики.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 214 086 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.