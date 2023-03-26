Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 марта 2023 9:30

В Крыму коронавирусом за сутки заболели 89 человек

Госпитализировали 13 крымчан
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Летальных исходов от коронавируса за минувшие сутки не зафиксировано

Летальных исходов от коронавируса за минувшие сутки не зафиксировано

В Крыму за минувшие сутки выявлено 89 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано 13 человек. Об этом утром 26 марта сообщила пресс-служба Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 тыс. 386 человек, - говорится в сообщении.

Победить заболевание удалось 52 крымчанам. А всего от COVID-19 излечились 206 тыс. 364 жителя республики.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 214 086 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.