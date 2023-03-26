В Севастополе пропали двое 15-летних подростков

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Севастополе ищут двух 15-летних подростков, пропавших три дня назад. Виктория Жилкина и Максим Шабалин бесследно исчезли 23 марта 2023 года. Все это время они не выходят на связь с родственниками.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», юноша и девушка могут находиться в любом городе и районе полуострова. Местных жителей просят помочь в поисках севастопольцев.

Виктория Жилкина была одета в красную куртку, синие джинсы и белые кроссовки. Ее особые приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза.

Максим Шабалин в день исчезновения был полностью одет в черное. Его особые приметы: рост 180 см, русые волосы, карие глаза. Нормального телосложения.

Тех, кто располагает любой информацией о пропавших просят сообщить по телефону 112, либо по номеру горячей линии «Лиза Алерт» - 8 800 700 54 52.