В Севастополе избрали главу Общественной палаты

Александр Трошев возглавлял Общественную палату как и.о. с января прошлого года Фото: "КП" Архив

В Севастополе 26 марта прошло первое заседание Общественной палаты третьего созыва. В ходе него избрали председателя палаты и представителя Севастополя в Общественную палату России. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаи Развожаев.

Как подчеркнул Михаил Развожаев, в новый состав Общественной палаты вошли представители разных сфер.

- Председателем стал капитан 2 ранга в отставке Александр Трошев, - отметил Михаил Развожаев.

Обязанности главы Общественной палаты он исполнял с января прошлого года. Кандидатуру Трошева одобрили 24 члена палаты из 25 присутствующих на заседании - он сам воздержался голосовать за самого себя.