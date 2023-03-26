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НовостиПолитика26 марта 2023 11:39

В Севастополе избрали главу Общественной палаты

Председателем Общественной палаты Севастополя стал капитан 2 ранга Александр Трошев
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Александр Трошев возглавлял Общественную палату как и.о. с января прошлого года

Александр Трошев возглавлял Общественную палату как и.о. с января прошлого года

Фото: "КП" Архив

В Севастополе 26 марта прошло первое заседание Общественной палаты третьего созыва. В ходе него избрали председателя палаты и представителя Севастополя в Общественную палату России. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаи Развожаев.

Как подчеркнул Михаил Развожаев, в новый состав Общественной палаты вошли представители разных сфер.

- Председателем стал капитан 2 ранга в отставке Александр Трошев, - отметил Михаил Развожаев.

Обязанности главы Общественной палаты он исполнял с января прошлого года. Кандидатуру Трошева одобрили 24 члена палаты из 25 присутствующих на заседании - он сам воздержался голосовать за самого себя.