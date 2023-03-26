Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 марта 2023 13:28

Полицейские Черноморского района приняли участие в акции «День донора»

Сотрудники МВД Крыма присоединяются к акции не в первый раз
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Все сотрудники полиции Черноморского района оказались годными к донорству. Фото: пресс-служба МВД Крыма

Все сотрудники полиции Черноморского района оказались годными к донорству. Фото: пресс-служба МВД Крыма

Сотрудники ОМВД России по Черноморскому району Крыма присоединились к добровольной сдаче крови. Акция приурочена ко Всемирному дню донора. Как сообщили в пресс-службе крымской полиции, многие сотрудники правоохранительных органов участвуют в таких мероприятиях не первый раз.

- Они понаслышке знают о человеческих проблемах и бедах, по долгу службы неоднократно сталкиваясь с ситуациями, когда для оказания неотложной медицинской помощи необходимо срочно провести переливание крови, - говорится в сообщении.

Перед сдачей крови полицейские прошли медобследование, по результатам которого все оказались годными к донорству.