Полицейские Черноморского района приняли участие в акции «День донора»

Все сотрудники полиции Черноморского района оказались годными к донорству. Фото: пресс-служба МВД Крыма

Сотрудники ОМВД России по Черноморскому району Крыма присоединились к добровольной сдаче крови. Акция приурочена ко Всемирному дню донора. Как сообщили в пресс-службе крымской полиции, многие сотрудники правоохранительных органов участвуют в таких мероприятиях не первый раз.

- Они понаслышке знают о человеческих проблемах и бедах, по долгу службы неоднократно сталкиваясь с ситуациями, когда для оказания неотложной медицинской помощи необходимо срочно провести переливание крови, - говорится в сообщении.

Перед сдачей крови полицейские прошли медобследование, по результатам которого все оказались годными к донорству.