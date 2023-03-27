Погода на 27 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

На полуострове действует штормовое предупреждение.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
27 марта на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Ночью местами небольшой дождь, туман, днем без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°, днем +15...+17°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без осадков, южный ветер 10-15 м/с, тепло +13…+15°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +12°…+13°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +11…+12°, южный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +11…+13°, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +12…+14°, южный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +12…+14°, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +16…+18°, юго-восточный ветер 4-10 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +12…+14°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +14…+16°, юго-восточный ветер 5-14 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +8…+11°.
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