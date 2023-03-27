Погода на 27 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

На полуострове действует штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 марта на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Ночью местами небольшой дождь, туман, днем без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°, днем +15...+17°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без осадков, южный ветер 10-15 м/с, тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +12°…+13°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +11…+12°, южный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +11…+13°, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +12…+14°, южный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +12…+14°, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +16…+18°, юго-восточный ветер 4-10 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +12…+14°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +14…+16°, юго-восточный ветер 5-14 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +8…+11°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50