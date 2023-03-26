В Симферополе 27 марта отключат свет на 32 улицах и 3 переулках

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП
27 марта часть Симферополя останется без электричества. В «Крымэнерго» сообщили, что свет отключат на 32 улицах и 3 переулках.
- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - отметили энергетики.
Где не будет света в Симферополе 27 марта 2023:
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Межевая, 4-32 , 3-39 ;
улица Огородная, 2-16 , 1-17 ;
улица Запрудная, 1-7 ;
улица Приусадебная, 2-18 , 1-19 ;
улица Бела Куна, 43;
улица Ясная, 37;
улица Зои Рухадзе, 96-108 , 107-127 ;
улица Бориса Хохлова, 108-130 ;
улица Беспалова, 105;
улица Кудряшова, 41-53 ;
улица Олега Кошевого, 92;
улица Теселли, 2-20 , 1-17 ;
улица Бор-Чокрак, 2-12 , 16а, 1-11 ;
переулок Бор-Чокрак, 2-12 ;
переулок Теселли, 16, 18;
улица Истидат, 2-30 , 1-31 ;
улица Кестане, 2-32 , 1-31 ;
улица Адалет, 1-31 ;
улица Къокъулы, 12-44 , 3-11 ;
улица Пихтовая, 118, 120;
улица Ешиль Ада, 17;
улица Кленовая, 2/55, 12-24 , 11-23 ;
улица Усадебная, 37-41 ;
улица Амет-Хан Султана, 109-129 ;
улица Кемаль Якуб, 86-112 , 77-105 ;
улица Абдуль Тейфук, 62-92 , 69;
переулок Сахарова, 1-31.
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