В Симферополе 27 марта отключат свет на 32 улицах и 3 переулках

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП

27 марта часть Симферополя останется без электричества. В «Крымэнерго» сообщили, что свет отключат на 32 улицах и 3 переулках.

- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - отметили энергетики.

Где не будет света в Симферополе 27 марта 2023:

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Межевая, 4-32 , 3-39 ;

улица Огородная, 2-16 , 1-17 ;

улица Запрудная, 1-7 ;

улица Приусадебная, 2-18 , 1-19 ;

улица Бела Куна, 43;

улица Ясная, 37;

улица Зои Рухадзе, 96-108 , 107-127 ;

улица Бориса Хохлова, 108-130 ;

улица Беспалова, 105;

улица Кудряшова, 41-53 ;

улица Олега Кошевого, 92;

улица Теселли, 2-20 , 1-17 ;

улица Бор-Чокрак, 2-12 , 16а, 1-11 ;

переулок Бор-Чокрак, 2-12 ;

переулок Теселли, 16, 18;

улица Истидат, 2-30 , 1-31 ;

улица Кестане, 2-32 , 1-31 ;

улица Адалет, 1-31 ;

улица Къокъулы, 12-44 , 3-11 ;

улица Пихтовая, 118, 120;

улица Ешиль Ада, 17;

улица Кленовая, 2/55, 12-24 , 11-23 ;

улица Усадебная, 37-41 ;

улица Амет-Хан Султана, 109-129 ;

улица Кемаль Якуб, 86-112 , 77-105 ;

улица Абдуль Тейфук, 62-92 , 69;

переулок Сахарова, 1-31.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50