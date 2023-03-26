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НовостиОбщество26 марта 2023 15:59

Часть Воронцовского дворца откроют для туристов к началу курортного сезона

Сейчас некоторые объекты находятся на реставрации
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Основная экспозиция – парадные залы дворца – работает в штатном режиме

Основная экспозиция – парадные залы дворца – работает в штатном режиме

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объекты Воронцовского дворца, которые находятся на реставрации, откроют для посетителей к началу курортного сезона. Об этом сообщил директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.

- Проект включает и благоустройство, и освещение, и ремонт сетей. Поэтому реконструкция проходит этапами, с 2018 года, - отметил Александр Балинченко в беседе с РИА «Новости».

На данный момент на территории ведется реставрация инженерных сетей и сооружений. Основная же экспозиция - парадные залы дворца - работает в обычном режиме.