Часть Воронцовского дворца откроют для туристов к началу курортного сезона

Основная экспозиция – парадные залы дворца – работает в штатном режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объекты Воронцовского дворца, которые находятся на реставрации, откроют для посетителей к началу курортного сезона. Об этом сообщил директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.

- Проект включает и благоустройство, и освещение, и ремонт сетей. Поэтому реконструкция проходит этапами, с 2018 года, - отметил Александр Балинченко в беседе с РИА «Новости».

На данный момент на территории ведется реставрация инженерных сетей и сооружений. Основная же экспозиция - парадные залы дворца - работает в обычном режиме.