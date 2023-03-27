В Севастополе расцветают тюльпаны в марте 2023

Площадь Нахимова.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В центре Севастополя уже расцвели первые тюльпаны. Вазонами с яркими луковичными можно полюбоваться на площади Нахимова.
Скоро клумбы станут яркими и разноцветными.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На бульваре многолюдно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Огромные клумбы Приморского бульвара, которые соперничают с Парадом тюльпанов в Ялте, пока украшают только широкие листья и плотные узелки-бутоны. Тюльпаны набираются сил, перед тем как предстать во всей красе - раскрывшихся раз-два и обчелся.
На Приморском бульваре цветут фиалки «Анютины глазки».
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
«Антракт» прелестно заполняют фиалки «Анютины глазки» и цветущий абрикос с миндалем.
Приморский бульвар.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В излюбленном месте отдыха довольно многолюдно.
В центре города-героя можно отлично отдохнуть.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Приморском бульваре можно насладиться морским воздухом с нежным, едва уловимым запахом цветов.
Шоу мыльных пузырей в центре Севастополя.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Детвора же обожает шоу мыльных пузырей, которые устраивает уличный артист, владеющий всеми тонкостями такого необычного ремесла. Он удивляет и взрослых, и малышей пузырями разной формы и размеров, вплоть до наполненных неким серым дымом.
Но людей и растения ждет испытание похолоданием.
- 29 марта температура воздуха ночью +1…+3°, днем +3…+5°, - обещают в Крымском гидрометеоцентре.
В Приморском парке фонтан пока еще не работает.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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