В Севастополе расцветают тюльпаны в марте 2023

Площадь Нахимова. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В центре Севастополя уже расцвели первые тюльпаны. Вазонами с яркими луковичными можно полюбоваться на площади Нахимова.

Скоро клумбы станут яркими и разноцветными. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На бульваре многолюдно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Огромные клумбы Приморского бульвара, которые соперничают с Парадом тюльпанов в Ялте, пока украшают только широкие листья и плотные узелки-бутоны. Тюльпаны набираются сил, перед тем как предстать во всей красе - раскрывшихся раз-два и обчелся.

На Приморском бульваре цветут фиалки «Анютины глазки». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

«Антракт» прелестно заполняют фиалки «Анютины глазки» и цветущий абрикос с миндалем.

Приморский бульвар. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В излюбленном месте отдыха довольно многолюдно.

В центре города-героя можно отлично отдохнуть. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Приморском бульваре можно насладиться морским воздухом с нежным, едва уловимым запахом цветов.

Шоу мыльных пузырей в центре Севастополя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Детвора же обожает шоу мыльных пузырей, которые устраивает уличный артист, владеющий всеми тонкостями такого необычного ремесла. Он удивляет и взрослых, и малышей пузырями разной формы и размеров, вплоть до наполненных неким серым дымом.

Но людей и растения ждет испытание похолоданием.

- 29 марта температура воздуха ночью +1…+3°, днем +3…+5°, - обещают в Крымском гидрометеоцентре.

В Приморском парке фонтан пока еще не работает. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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