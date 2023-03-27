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НовостиОбщество27 марта 2023 4:33

В Севастополе расцветают тюльпаны в марте 2023

Город-герой примеряет весенний наряд из цветов
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Площадь Нахимова.

Площадь Нахимова.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В центре Севастополя уже расцвели первые тюльпаны. Вазонами с яркими луковичными можно полюбоваться на площади Нахимова.

Скоро клумбы станут яркими и разноцветными.

Скоро клумбы станут яркими и разноцветными.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На бульваре многолюдно.

На бульваре многолюдно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Огромные клумбы Приморского бульвара, которые соперничают с Парадом тюльпанов в Ялте, пока украшают только широкие листья и плотные узелки-бутоны. Тюльпаны набираются сил, перед тем как предстать во всей красе - раскрывшихся раз-два и обчелся.

На Приморском бульваре цветут фиалки «Анютины глазки».

На Приморском бульваре цветут фиалки «Анютины глазки».

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

«Антракт» прелестно заполняют фиалки «Анютины глазки» и цветущий абрикос с миндалем.

Приморский бульвар.

Приморский бульвар.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В излюбленном месте отдыха довольно многолюдно.

В центре города-героя можно отлично отдохнуть.

В центре города-героя можно отлично отдохнуть.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Приморском бульваре можно насладиться морским воздухом с нежным, едва уловимым запахом цветов.

Шоу мыльных пузырей в центре Севастополя.

Шоу мыльных пузырей в центре Севастополя.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Детвора же обожает шоу мыльных пузырей, которые устраивает уличный артист, владеющий всеми тонкостями такого необычного ремесла. Он удивляет и взрослых, и малышей пузырями разной формы и размеров, вплоть до наполненных неким серым дымом.

Но людей и растения ждет испытание похолоданием.

- 29 марта температура воздуха ночью +1…+3°, днем +3…+5°, - обещают в Крымском гидрометеоцентре.

В Приморском парке фонтан пока еще не работает.

В Приморском парке фонтан пока еще не работает.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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