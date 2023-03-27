У берегов Крыма обитает дельфин по кличке Пузырек

У Пузырька большой шрам. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские зоозащитники из Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» столкнулись на морской прогулке с дельфином, которого хорошо знают.

- Встретились со старой знакомой – афалиной по кличке Пузырек, пострадавшей от запутывания в рыболовной леске, которая серьезно повредила ее рострум (от лат. rostrum - клюв, предглазничный отдел черепа с челюстями у позвоночных. – От авт.), - рассказали сотрудники Центра.

Дельфин хорошо себя чувствует. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Исследователи отметили:

- Мы выяснили, что Пузырек - самка! Это удалось сделать при помощи подводной съемки. Она по-прежнему очень активная, хоть и менее упитанная, чем другие дельфины. Вместе с ней всюду плавала, предположительно, ее мама - более крупная афалина.

Кроме таких красивых новостей, к сожалению, есть и плохие.

Всего с 1 марта 2023 года зоозащитники зарегистрировали 18 выбросов китообразных, из которых 13 были афалинами, причем две из них выбросились живыми.

- Обе были просканированы на наличие идентификационных чипов, чтобы убедиться в их непринадлежности к животным из дельфинария, но чипов не было, - сообщили в Центре.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50