Более 1700 абонентов в Бахчисарайском районе Крыма остались без света из-за аварии

Жители нескольких сел Бахчисарайского района Крыма остались без света в результате аварии на линии электропередачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители нескольких сел Бахчисарайского района Крыма остались без света в результате аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

– 27 марта в 5:00, в результате технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ были обесточены 1730 абонентов в поселке Куйбышево, селах Танковое, Малое Садовое, Маловидное, Большое Садовое, Новоульяновка Бахчисарайского района. Отключенная нагрузка составила 1594 кВт, – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить энергоснабжение планируется в течение двух часов.

Накануне, 26 марта без света остались 1205 абонентов в десяти селах Кировского и Белогорского районов Крыма.

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