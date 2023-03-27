Минтранс РФ: Керченская паромная переправа 27 марта работает в штатном режиме

С момента возобновления работы переправы через пролив перевезли более 113 тыс. пассажиров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 27 марта Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 27 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 113 181 пассажир, 90 169 единиц автотранспорта и 11 313 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 864 рейса, – говорится в сообщении.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водители грузовиков пользуются паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50