Константинов заявил о необходимости возрождения рисоводства на севере Крыма

Фото: телеграм-канал спикера Госсовета РК Владимира Константинова

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал возрождать рисоводство на севере полуострова.

– Если мы хотим развить север Крыма, хотим получать рис, тогда давайте туда вложим деньги. В течение 5 лет мы поднимем эту отрасль и сделаем ее доминирующей, – сказал Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

Ранее Константинов сообщил, что в Крыму рассматривают инвестпроекты по увеличению производства риса. Напомним, в прошлом году на полуострове впервые за восемь лет собрали урожай риса – порядка шесть тысяч тонн.

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