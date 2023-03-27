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НовостиОбщество27 марта 2023 7:10

Константинов заявил о необходимости возрождения рисоводства на севере Крыма

В прошлом году в Крыму впервые за 8 лет собрали урожай риса - порядка 6 тысяч тонн
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал спикера Госсовета РК Владимира Константинова

Фото: телеграм-канал спикера Госсовета РК Владимира Константинова

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал возрождать рисоводство на севере полуострова.

– Если мы хотим развить север Крыма, хотим получать рис, тогда давайте туда вложим деньги. В течение 5 лет мы поднимем эту отрасль и сделаем ее доминирующей, – сказал Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

Ранее Константинов сообщил, что в Крыму рассматривают инвестпроекты по увеличению производства риса. Напомним, в прошлом году на полуострове впервые за восемь лет собрали урожай риса – порядка шесть тысяч тонн.

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