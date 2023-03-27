На этой неделе в Крыму похолодает до -2 градусов

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На этой неделе в Крыму ожидается похолодание до -2 градусов, перепад температур превысит 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Так, днем в понедельник воздух прогреется до 15-20 градусов. На полуострове будет переменная облачность без осадков. На следующий день похолодает до 10 градусов. Во вторник синоптики прогнозируют ливни. Погода продолжи портиться и в среду.

– В ночные часы столбики покажут от -2 до +3, а днем максимум +2…7 градусов. Это климатические нормы февраля, то есть резко из апреля попадем в февраль, – подчеркнул Тишковец.

По его словам, в это время возможен мокрый снег. Далее начнется постепенное потепление, и к выходным погода наладится.

– Ночные температуры повысятся до +8…13 градусов, днем воздух прогреется до +15…20 градусов, – сказал специалист в эфире радио «Спутник в Крыму».

Напомним, 27 марта в Крыму и Севастополе воздух прогреется до 17 градусов. На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение.