В Керчи благоустроят общественные пространства за 120 млн рублей

На благоустройство ряда общественных территорий Керчи выделено 92 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На благоустройство ряда общественных территорий Керчи выделено более 120 млн рублей. Это следует из распоряжения главы Республики Крым об определении единственного подрядчика, документ опубликован на сайте правительства республики.

– Планируется благоустроить общественную территорию в районе Адмиралтейского проезда в Керчи, в поселке Аджимушкай (улица Краснопартизанская), в поселках Капканы и Мичурино, а также пляж «Черепашка». Работы должны быть завершены до 1 ноября 2023 года, – пишет Крымское информационное агентство.

Ранее стало известно, что на вторую очередь благоустройства Сакского курортного парка выделили 121 млн рублей. Работы должны быть завершены до конца октября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50