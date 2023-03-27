Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе нашли двух пропавших подростков 2007 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Парень и девушка пропали еще 23 марта. С тех пор их местонахождение оставалось неизвестным. Подростков начали искать волонтеры. Они также просили о помощи местных жителей.

Позднее волонтеры сообщили, что юных севастопольцев нашли. В поисковом отряде уточнили, что подростки живы. Где юноша и девушка были все это время, и при каких обстоятельствах их нашли, не сообщается.