В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 28-30 марта

В Крыму после продолжительной теплой погоды ожидается резкое изменение погодных условий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму после продолжительной теплой погоды ожидается резкое изменение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Так, 28 марта синоптики обещают дожди, местами сильные. 29 и 30 марта ожидается мокры й снег.

– 28 и 29 марта усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4…+1, днем +1…+6 градусов, – добавили в ведомстве.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение на понедельник, 27 марта. Во второй половине дня в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра до 22 метров в секунду.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

– Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, – предупредили в МЧС.

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