Аксенов вручил росгвардейцам награды в их профессиональной праздник

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

27 марта, в День войск национальной гвардии России глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил росгвардейцам заслуженные награды. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

– Сегодня мы все делаем одно большое дело – обеспечиваем безопасность нашей большой Родины. Уверен, что Росгвардия не подведет ни президента, ни родную страну, – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма пожелал военнослужащим здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50