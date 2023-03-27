Жителей Крыма просят оценить работу общественного транспорта

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Крымчан просят оценить качество обслуживания в городском общественном транспорте.

– Социологический опрос будет проходить с 22 по 29 марта. Принять участие в нем крымчане могут на официальном сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги» по ссылке, – пишет Крымская газета.

Напомним, в декабре прошлого года члены Совета Общественной палаты Крыма согласовали предложение перевозчиков в повышении стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 февраля проезд в общественном транспорте стоит от 22 до 30 рублей в зависимости от региона. Так, в Симферополе поездка стоит 25 рублей при безналичной оплате и 30 рублей при оплате наличными. Такая же цена проезда в Алуште, Белогорске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, Судаке и Ялте. В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составляет 22 рубля, наличными – 27 рублей.

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