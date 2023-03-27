В Феодосии эксгибициониста будут судить за развращение 10 детей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Неоднократно судимого 37-летнего разнорабочего из Феодосии обвиняют в совершении иных действий сексуального характера и развратных действий в отношении детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Одно из преступлений злоумышленник совершил 30 мая прошлого года. Мужчина находился на детской площадке в Комсомольском парке Феодосии. На глазах у 10-летних детей обвиняемый совершил акт эксгибиционизма. Отдыхавшие в том же парке студенты поймали злоумышленника и передали его правоохранителям.

Оказалось, что днем ранее крымчанин совершил такое же преступление на детской площадке между домами по улице Барановской и бульваром Старшинова. Тогда это видели восемь детей в возрасте от семи до 10 лет.

– В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд, – отметили в Следкоме.