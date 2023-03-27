Фото: администрация Симферополя

В Симферополе коммунальщики проводят уборку городских кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– Наряду с уборкой бытового мусора представители подрядной организации собирают опавшие листья, сухие ветви, а также вывозят мусор с контейнерных площадок. В дальнейшем будет проводиться покос травы, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году на уборку кладбищ Симферополя выделили 12 млн рублей.

Ранее глава Крыма Аксенов поручил главам местных администраций усилить уборку кладбищ в преддверии поминальных дней и Пасхи. Он подчеркнул, что подъезды к кладбищам и стоянки должны быть приведены в идеальное состояние. https://www.crimea.kp.ru/online/news/5193242/

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