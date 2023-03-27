Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 марта 2023 12:35

Крымчанин пытался продать шесть килограмм каннабиса

Он проведет за решеткой больше 10 лет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд признал местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, а также хранении психотропных веществ без цели сбыта. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В конце октября прошлого года житель полуострова купил больше шести килограмм каннабиса. Наркотики мужчина хранил у себя дома в Советском. В дальнейшем он хотел продать каннабис. Кроме того, житель Советского района хранил амфетамин для личного употребления.

Фигуранта задержали сотрудники ФСБ. Мужчину приговорили к 10 годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.