Крымчанин пытался продать шесть килограмм каннабиса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд признал местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, а также хранении психотропных веществ без цели сбыта. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В конце октября прошлого года житель полуострова купил больше шести килограмм каннабиса. Наркотики мужчина хранил у себя дома в Советском. В дальнейшем он хотел продать каннабис. Кроме того, житель Советского района хранил амфетамин для личного употребления.

Фигуранта задержали сотрудники ФСБ. Мужчину приговорили к 10 годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.