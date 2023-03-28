Погода на 28 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Ялте днем тепло до +11°, юго-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 марта на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.
- Из-за прохождения активного холодного атмосферного фронтального раздела ожидается резкое ухудшение погоды, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...+12°.
В Севастополе облачно. Дождь. Днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…+14°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°…+11°, юго-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.
В Алуште +11°…+12°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +8…+10°, северо-западный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.
В Керчи +10…+12°, юго-восточный ветер 6-10 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +11…+12°, юго-западный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +7…+10°, юго-западный ветер 8-11 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +12…+14°, юго-восточный ветер 4-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +8…+10°, юго-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +12…+14°, юго-западный ветер 7-13 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +8…+10°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50