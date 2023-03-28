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НовостиОбщество27 марта 2023 22:03

Погода на 28 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 28 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте днем тепло до +11°, юго-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Ялте днем тепло до +11°, юго-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 марта на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- Из-за прохождения активного холодного атмосферного фронтального раздела ожидается резкое ухудшение погоды, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...+12°.

В Севастополе облачно. Дождь. Днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…+14°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°…+11°, юго-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Алуште +11°…+12°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +8…+10°, северо-западный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Керчи +10…+12°, юго-восточный ветер 6-10 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +11…+12°, юго-западный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +7…+10°, юго-западный ветер 8-11 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +12…+14°, юго-восточный ветер 4-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +8…+10°, юго-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +12…+14°, юго-западный ветер 7-13 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +8…+10°.

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