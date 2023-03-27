Глава Ялты прокомментировала приостановку побратимства с Баден-Баденом

Фото: пресс-служба администрации Ялты

Глава администрации Ялты Янина Павленко прокомментировала приостановку побратимства крымского курорта с немецким Баден-Баденом. Об этом градоначальница написала в своем Telegram-канале.

В СМИ появилась информация о том, что Баден-Баден приостанавливает побратимские отношения с Ялтой и Сочи. Такое сотрудничество между городами продолжалось с 2013 года. Поводом для его приостановки стала специальная военная операция. Павленко же сообщила, что никаких писем по этому поводу не получала.

– В любом случае остаемся друзьями огромного числа жителей города, которые любят Ялту, наш российский Крым, – подчеркнула глава администрации.

Павленко также рассказала, что на днях вышла статья председателя общества породнения городов «Баден-Баден – Ялта» Жерара Эля.

– Мы с женой не будем сидеть сложа руки и будем продолжать нашу деятельность в рамках наших возможностей – как небольшой вклад в международное взаимопонимание, – процитировала его Павленко.

Глава администрации напомнила, что после 2014 года супруги Эль дважды побывали в Ялте. После потопа они организовали благотворительную акцию и передали школе №12 новые музыкальные инструменты взамен уничтоженных наводнением.

– Дорожим дружбой с каждым, кто открыт нам всем сердцем! – заключила глава курорта.