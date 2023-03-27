Владелец «Тайгана» объявил награду в 25 тысяч рублей за информацию о похитителях саженцев с территории парка

Олег Зубков объявил награду за информацию о тех, кто украл саженцы с территории парка львов. Фото: парк львов "Тайган"

Владелец белогорского парка Львов «Тайган» Олег Зубков объявил награду в 25 тысяч рублей за информацию о похитителе саженцев Крымской сосны с территории парка. Об этом в своем видеоблоге рассказал сам Олег Зубков.

- Дал объявление в газету, чтобы сообщили, кто найдет, где посадили, или кто украл. Эти три тысячи саженцев ведь нужно где-то высадить или продать. Объявил премию в 25 тысяч рублей, чтобы сообщили о ворюге. Потому что воровство нужно пресекать, - рассказал Зубков.

По словам владельца «Тайгана», молодые деревца, которые приобретались в питомниках, должны были высадить в новых лесополосах, однако два из трех ящиков с саженцами украли.

Напомним, Олег Зубков продолжает вывозить в «Тайган» животных из попавших в зону обстрела зоопарков Донбасса и Херсонской области. Уже эвакуированы львы, тигры, ламы, бараны, еноты, обезьяны, а также не один десяток птиц. Все они сейчас активно адаптируются и обживаются в Крыму.

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