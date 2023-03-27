В Джанкойском районе изменилось расписание двух автобусных маршрутов

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

ГУП РК «Крымтроллейбус» проинформировало об изменениях в расписании двух автобусных маршрутов, связывающих Джанкой с селами Предмостное и Соленое озеро.

– Просим обратить внимание на изменения в расписании движения по автобусным маршрутам «г. Джанкой – с. Предмостное» и «г. Джанкой – с. Соленое Озеро», – говорится в сообщении.

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Напомним, в Симферополе с 24 марта изменилась схема движения автобусного маршрута №60. Конечная остановка маршрута организована в районе перекрестка улиц Беспалова и Генерала Родионова.

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