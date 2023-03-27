В Симферополе 28 марта отключат свет на 19 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

28 марта часть Симферополя останется без электричества. В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет отключат на 19 улицах.

- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - отметили в энергоснабжающей компании.

Да, несколько часов гостям и жителям столицы Республики Крым придется провести без благ цивилизации, которые зависят от электроэнергии, то есть нельзя будет пользоваться стиральными машинками, телевизорами, фенами и микроволновыми печами. Проблематично работать за ноутбуками, ведь у них без подзарядки могут сесть аккумуляторные батареи. Но что поделать, ведь идет ремонт электросетей, поэтому и приходится терпеть временные неудобства.

Где не будет света в Симферополе 28 марта 2023:

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 1-12;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 1-12;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Межевая, 4-32 , 3-39 ;

улица Огородная, 1-17;

улица Запрудная, 1-7 ;

улица Приусадебная, 1-19;

улица Б.Куна, 43;

улица Ясная, 37;

улица З. Рухадзе, 96-108 , 107-127 ;

улица Б. Хохлова, 108-130 ;

улица Беспалова, 105;

улица Кудряшова, 41-53 ;

улица О. Кошевого, 92.

КСТАТИ

Сегодня, 27 марта, из-за аварии остались без электроснабжения несколько населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма. Свет исчез в поселке Куйбышево, селах Танковое, Малое Садовое, Маловидное, Большое Садовое и Новоульяновка.

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