Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе профилактической работой военных

Военные проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе военные проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом 27 марта сообщил губернатор города Михаил Развожаев утром 24 марта.

– Громкие звуки в центре города – это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО, – написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.

Ранее начальник дежурной службы, капитан 3-го ранга Владимир Горбань рассказал, как были уничтожены беспилотники ВСУ, атаковавшие Севастополь рано утром 22 марта.

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