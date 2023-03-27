В Крыму выявили нарушения на 60 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов

Антикоррупционный комитет выявил нарушения при строительстве ФОК в селах Перово и Доброе Симферопольского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет по противодействию коррупции Республики Крым выявил нарушения при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района. Как сообщает пресс-служба комитета, проверку провели по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Нарушения связаны с недостачей товарно-материальных ценностей, а также оплатой фактически невыполненных работ на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. Всего на строительство ФОК было выделено свыше 300 миллионов рублей

– Также в ходе проведения мероприятий установлено, что для наполнения одного из указанных ФОК были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые в последующем неправомерно переданы в безвозмездное пользование ИП в один из частных спортивных клубов Симферополя, – добавили в комитете.

Материалы проверки переданы в компетентные органы.

Ранее антикоррупционный комитет выявил факты мошенничества в деятельности Минсельхоза Крыма. В ходе проверки были выявлены недостатки при оказании мер финансовой поддержки сельхозпроизводителям.

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