Фото: Ирина ГЕРЦ

Крымские отели снизили цены на майские праздники, и отдых на полуострове будет стоить на 20-25% дешевле, чем в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Снижение цен связано с тем, что крымские гостиницы и санатории не повышали стоимость проживания ни во время летнего сезона 2022 года, ни в этом году. Ожидается, что в мае полуостров посетят столько же туристов, сколько и годом ранее. Преимуществом региона станут цены.

– Негативно на спросе отразится транспортная доступность, – отметили в АТОР.

Для того, чтобы привлечь туристов, отельеры не только сохраняют цены на прошлогоднем уровне, но и предлагают акции, тематические события, а также мероприятия. Они также улучшают условия отдыха для гостей. Эксперты считают, что с конца марта начнется волна распродаж и спецпредложений для отдыха на майские праздники.

В Минкурортов Крыма рассчитывают, что в праздничные дни отель будут заполнены на 70-80%. Однако сейчас количество бронирований не такое высокое. При этом туристы бронируют отдых ближе к дате отпуска – за две недели до даты заезда. Поэтому небольшие отели до сих пор не открывают продажи. Они выжидают момента, когда вырастет спрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сергей Аксенов: никаких ограничений для посещения Крыма туристами не будет

Глава Крыма заверил, что полуострову ничего не угрожает (подробности)